Курская прокуратура хочет взыскать с корпорации развития и застройщика 9 млн

В Арбитражный суд Курской области поступил иск областной прокуратуры к корпорации развития региона и местному ООО СК «Спецпрофстрой». Сумма требований составляет 9,2 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Параллельно курская прокуратура направила еще один иск к региональной корпорации развития и местному ООО «Русконтракт». Сумма требований и их суть не раскрываются. Суд также пока не принял заявление.

Последний раз стороны встречались в суде в мае 2025 года. Тогда прокуратура региона подала пять исков к областным корпорации развития и управлению капитального строительства. Требования и суть их возникновения не раскрывались. Заседания по всем делам проходят в закрытом режиме. Три иска курский арбитраж удовлетворил в полном объеме. Еще два продолжают рассматриваться — заседания по ним назначены на 26 января. С «Русконтрактом» и «Спецпрофстроем» прокуратура региона в суде ранее не встречалась.

По данным Rusprofile, ООО СК «Спецпрофстрой» зарегистрировано в Курске в 2021 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет и руководит компанией Игорь Май. В 2024 году выручка общества составила 371 млн руб., чистая прибыль — 46 млн руб. ООО «Русконтракт» также зарегистрировано в Курске — в 2023 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительные работы. Владелец и гендиректор — Андрей Савонен. В 2024 году выручка фирмы составила 31 млн руб. при чистой прибыли в 1,8 млн руб.

В конце декабря 2025-го сообщалось, что никто не заявился на аукцион по продаже имущества Курской области, ранее выведенного из собственности региона областной корпорацией развития.

Егор Якимов