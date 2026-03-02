На Дону на 18% увеличат финансирование восстановления лесов

В 2026 году в Ростовской области на восстановление лесов направят 138 млн руб., что на 18% больше, чем в 2025 году, когда этот показатель составлял 113 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Лесные культуры планируют высадить на площади 1,3 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Кроме плановой высадки сеянцев, запланированы и другие мероприятия для воспроизводства лесов. Среди них также агротехнический уход за лесными культурами и дополнительная высадка на площади 700 га, обработка почвы под лесные культуры и другое», — отметили в ведомстве.

В планах на весну провести сев семян лесных на площади 17 га, в том числе хвойных пород на площади 5 га.

Наталья Белоштейн