Нефтяной танкер подвергся атаке у берегов Омана

Нефтяной танкер Skylight под флагом Палау подвергся нападению в районе оманского острова Мусандам. Об этом сообщила пресс-служба Центра морской безопасности Омана в соцсети Х.

«Первоначальные сообщения также указывают на то, что четверо членов экипажа корабля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены для получения необходимой медицинской помощи.»,— следует из сообщения. Всего экипаж состоял из 20 человек: 15 граждан Индии и пять граждан Ирана. Они были эвакуированы.

