Израиль и США атаковали Иран. Третий день

На третий день ударов США и Израиля по Ирану стало известно о гибели главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции, начальника Генштаба, министра обороны и секретаря Совета по обороне. По данным AFP, утром взрывы прозвучали в Дубае, а также в столицах Катара и Бахрейна. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг публикацию The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы предпринял попытку возобновить переговоры с Вашингтоном. Все события третьего дня — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:55. Американский самолет Palmjet был поражен в лагере Виктория в Багдаде, сообщает гостелерадио Ирана.

10:50. 35 человек погибли в Иранской провинции Фарс в результате атаки США и Израиля — агентство Tasnim.

10:34. Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times. Под удар попали штаб Пятого флота США в Манаме, базы в Ираке и Кувейте, а также использующийся американцами порт в Дубае. Власти сообщали о трех убитых военнослужащих.

10:32. Представители Пентагона сообщили на брифинге для Конгресса об отсутствии доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

10:19. Последнее предложение США Ирану в ходе предшествовавших военной операции переговоров в Женеве заключалось во введении 10-летнего моратория на обогащение урана — портал Axios со ссылкой на источники.

10:18. Иран наносит удары ракетами по правительственному кварталу в Тель-Авиве, военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме, передает КСИР.

10:17. В Иламе (провинция на западе Ирана) похоронили 22 пограничников, погибших в результате атаки Израиля, сообщило агентство Tasnim.

10:16. Иран запустил десятую волну ракет по Израилю, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

10:14. Иран начал атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Его цель — нефтеперерабатывающий завод ARAMCO в Рас-Таннуре.

10:11. Аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет, передает источник ТАСС.

10:08. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эяль Замир заявил, что вооруженные силы страны начали наступление против ливанской группировки «Хезболла».

9:59. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт атаки беспилотника на британскую военную базу Акротири на Кипре, пишет The Independent.

9:51. Пентагон боится, что конфликт на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

9:42. Российские туроператоры теряют не менее $1,5 млн ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока, сообщил Российский союз туриндустрии. Подробнее о потерях турбизнеса из-за кризиса на Ближнем Востоке — в материале «Осторожно, небо закрывается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым поднимается над южными пригородами Бейрута, которые подверглись ракетному обстрелу утром в понедельник

Фото: Hussein Malla / AP Дым поднимается над южными пригородами Бейрута, которые подверглись ракетному обстрелу утром в понедельник

Фото: Hussein Malla / AP

9:35. Введены ограничения на пересечение границы между Турцией и Ираном. На трех КПП на границе с Ираном приостановлены переходы путешественников, совершающих однодневные поездки, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

9:30. МИД Ирана подтвердил смерть главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

9:24. Из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян, сообщает посольство РФ в Баку.

9:18. Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, заявляет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

9:17. Иран начал новую волну атак ракетами и БПЛА по базам США на Ближнем Востоке. Под ударами — Бахрейн, Кувейт, Абу-Даби и Дубай, передает агентство Fars.

9:16. Axios сообщает, что США и Израиль планировали начать военную операцию против Ирана раньше, ориентировочно 21-22 февраля, но отложили ее по оперативным причинам.

9:15. Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

9:14. Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом, пилоты катапультировались, передает агентство Tasnim.

9:13. Армия Израиля зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана.