Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль и США атаковали Иран. Третий день

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

На третий день ударов США и Израиля по Ирану стало известно о гибели главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции, начальника Генштаба, министра обороны и секретаря Совета по обороне. По данным AFP, утром взрывы прозвучали в Дубае, а также в столицах Катара и Бахрейна. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг публикацию The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы предпринял попытку возобновить переговоры с Вашингтоном. Все события третьего дня — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:55. Американский самолет Palmjet был поражен в лагере Виктория в Багдаде, сообщает гостелерадио Ирана.

10:50. 35 человек погибли в Иранской провинции Фарс в результате атаки США и Израиля — агентство Tasnim.

10:34. Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times. Под удар попали штаб Пятого флота США в Манаме, базы в Ираке и Кувейте, а также использующийся американцами порт в Дубае. Власти сообщали о трех убитых военнослужащих.

10:32. Представители Пентагона сообщили на брифинге для Конгресса об отсутствии доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

10:19. Последнее предложение США Ирану в ходе предшествовавших военной операции переговоров в Женеве заключалось во введении 10-летнего моратория на обогащение урана — портал Axios со ссылкой на источники.

10:18. Иран наносит удары ракетами по правительственному кварталу в Тель-Авиве, военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме, передает КСИР.

10:17. В Иламе (провинция на западе Ирана) похоронили 22 пограничников, погибших в результате атаки Израиля, сообщило агентство Tasnim.

10:16. Иран запустил десятую волну ракет по Израилю, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

10:14. Иран начал атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Его цель — нефтеперерабатывающий завод ARAMCO в Рас-Таннуре.

10:11. Аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет, передает источник ТАСС.

10:08. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эяль Замир заявил, что вооруженные силы страны начали наступление против ливанской группировки «Хезболла».

9:59. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт атаки беспилотника на британскую военную базу Акротири на Кипре, пишет The Independent.

9:51. Пентагон боится, что конфликт на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

9:42. Российские туроператоры теряют не менее $1,5 млн ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока, сообщил Российский союз туриндустрии. Подробнее о потерях турбизнеса из-за кризиса на Ближнем Востоке — в материале «Осторожно, небо закрывается».

Дым поднимается над южными пригородами Бейрута, которые подверглись ракетному обстрелу утром в понедельник

Дым поднимается над южными пригородами Бейрута, которые подверглись ракетному обстрелу утром в понедельник

Фото: Hussein Malla / AP

Дым поднимается над южными пригородами Бейрута, которые подверглись ракетному обстрелу утром в понедельник

Фото: Hussein Malla / AP

9:35. Введены ограничения на пересечение границы между Турцией и Ираном. На трех КПП на границе с Ираном приостановлены переходы путешественников, совершающих однодневные поездки, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

9:30. МИД Ирана подтвердил смерть главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

9:24. Из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян, сообщает посольство РФ в Баку.

9:18. Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, заявляет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

9:17. Иран начал новую волну атак ракетами и БПЛА по базам США на Ближнем Востоке. Под ударами — Бахрейн, Кувейт, Абу-Даби и Дубай, передает агентство Fars.

9:16. Axios сообщает, что США и Израиль планировали начать военную операцию против Ирана раньше, ориентировочно 21-22 февраля, но отложили ее по оперативным причинам.

9:15. Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

9:14. Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом, пилоты катапультировались, передает агентство Tasnim.

9:13. Армия Израиля зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана.

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Следующая фотография
1 / 32

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Смотреть

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все