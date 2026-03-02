Власти Кубани выделяют 7,5 млрд рублей на школьное питание ежегодно

В Краснодарском крае на финансирование горячего питания из бюджетов всех уровней ежегодно выделяется более 7,5 млрд руб. Всего школьным питанием охвачены более 760 тыс. учащихся — почти 100% от общего числа школьников. Бесплатные обеды получают свыше 420 тыс. детей — ученики начальных классов, ребята из многодетных семей, дети участников СВО и с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в прошлом году на модернизацию пищеблоков из краевого бюджета направили более 580 млн руб. В 2026 году предусмотрели еще свыше 300 млн руб. Власти региона наладили сотрудничество с местными производителями продуктов и активнее взаимодействуют с родителями.

«Главы муниципалитетов, прошу держать организацию школьного питания на личном контроле в течение всего учебного года. Там, где есть жалобы от родителей или нарушения,— в кратчайшие сроки их устранять. Равнодушие в этом вопросе недопустимо»,— заявил Вениамин Кондратьев.

С сентября 2025 года к губернатору поступило 72 обращения по вопросам школьного питания — почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года.

Как сообщил вице-губернатор Александр Руденко, в десяти муниципалитетах региона во всех школах есть штатные повара, в 27 образованиях работают только с операторами питания, в семи действует смешанная модель. Всего по краю работают 34 оператора питания.

«С апреля начнем мониторить меню 5–11-х классов в пилотном режиме — первые в России. Это поможет избежать занижения массы блюд и ошибок в калорийности»,— отметил Александр Руденко.

Замруководителя краевого Роспотребнадзора Надежда Перякина также сообщила, что все пищеблоки в школах систематически проверяют и проводят оценку энергетического состава блюд.

Родители могут оценить качество школьного питания через «Госуслуги». Опрос уже прошли 103 тыс. кубанцев из 1 млн участников по всей стране. Показатель удовлетворенности в регионе составляет 76% — средний показатель по России.

