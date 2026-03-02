В Батайске продают право аренды участка у Соленого озера

В Батайске на торги выставлено право аренды земельного участка рядом с Соленым озером. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на портале «ГИС Торги».

Участок, расположенный рядом с дачным товариществом «Гидромеханизатор», будет передан победителю торгов в аренду на 10 лет. Его площадь составляет 67 кв. м.

Стартовая стоимость лота — 1,2 млн руб. Окончательная цена будет зависеть от количества участников и динамики торгов.

Прием заявок продлится до 18 марта. Аукцион состоится 26 марта.

Наталья Белоштейн