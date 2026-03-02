Посольство России в Туркмении предложило россиянам маршрут эвакуации из Ирана

Посольство России в Туркмении предложило россиянам, которые не могут покинуть Иран прямым авиарейсом, маршрут выезда из страны через республику по погранпереходу «Сарахс». Об этом сообщила пресс-служба посольства.

Для согласования проезда с туркменской стороной россиянам необходимо направить пакет документов в посольство РФ в Иране. По данным на 11:16 мск, из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировались 39 россиян. 28 февраля «Росатом» сообщил, что до начала ударов США и Израиля по Ирану из Исламской Республики вывезли детей сотрудников «Росатома» и избыточный персонал — всего 94 гражданина России.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Погибли высшие должностные лица Исламской Республики, в их числе — верховный лидер Али Хаменеи. Тегеран наносит ответные удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».