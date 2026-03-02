Почти 40 россиян эвакуировались из Ирана в Азербайджан

Границу Ирана с Азербайджаном перешли 39 граждан России, сообщили в посольстве России в Баку. Как уточнили в дипмиссии, организованный переход ирано-азербайджанской границы через пропускной пункт «Астара» начался 1 марта 2026 года.

Дипломаты заявили, что продолжают оказывать всестороннюю поддержку российским гражданам в плотной координации с азербайджанскими властями.

В выходные «Росатом» сообщил, что до начала ударов США и Израиля по Ирану из страны вывезли детей сотрудников «Росатома» и избыточный персонал — всего 94 человека.