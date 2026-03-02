На Дону с начала 2026 года удалось уберечь от мошенников 20 млн рублей

С начала 2026 года в Ростовской области удалось уберечь от телефонных мошенников 20 млн руб., принадлежащих жителям региона. Об этом сообщила пресс-служба Сбера. Здесь уточнили, что за весь 2025 год сотрудники банка помогли дончанам уберечь от злоумышленников более 120 млн руб. сбережений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, с каждым годом схемы, по которым действуют мошенники, становятся психологически более продуманными.

«Злоумышленники все чаще стараются привязать свои сценарии к обыденным и понятным жизненным ситуациям, “цепляя на крючок” человека любого возраста, рода деятельности и уровня дохода, – пояснил эксперт. – Статистика подтверждает: каждый четвертый наш клиент, обратившийся в офис за разблокировкой подозрительной операции, в итоге, оказывается жертвой мошенников. Раньше на их уловки чаще попадались люди среднего и пожилого возраста. Сегодня это все больше подростки и молодежь».

Ефим Мартов