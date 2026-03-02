Экс-главу нижегородского отделения ОНФ приговорили к двум годам колонии

Андрея Жильцова, возглавлявшего в разное время региональный исполком движения «Народный фронт ”За Россию”» (ОНФ) и Нижегородскую службу добровольцев, признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Нижегородского райсуда.

Суд установил, что в 2023–2024 годах Андрей Жильцов похитил 3,5 млн руб. неиспользованной господдержки, выделенной службе добровольцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», прокурор просил назначить подсудимому три года колонии. Ранее Андрей Жильцов полностью признал вину и вернул похищенную сумму.

