Прокурор попросил для экс-главы нижегородского отделения ОНФ три года колонии

Прокурор попросил для бывшего руководителя регионального исполкома движения «Народный фронт ”За Россию”» (ОНФ) и Нижегородской службы добровольцев Андрея Жильцова три года колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Андрея Жильцова начали судить в феврале. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве с субсидией на развитие волонтерства. По версии следствия, в 2023–2024 годах он похитил 3,5 млн руб. неиспользованной господдержки, выделенной службе добровольцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», обвиняемый вернул похищенную сумму, полностью признал вину и раскаялся, а министерство молодежной политики отказалось от гражданского иска и претензий к подсудимому.

Владимир Зубарев