Следствие подняло ставки

В Нижнем Новгороде на два года колонии осужден бывший глава регионального исполкома движения «Народный фронт "За Россию"» и Нижегородской службы добровольцев (НСД) Андрей Жильцов. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве с субсидией на развитие волонтерства: в 2023–2024 годах осужденный похитил 3,5 млн руб. грантовой поддержки и проиграл часть денег в букмекерских конторах, установил суд. Минмолодежи пришлось судиться за возврат средств, которые Андрей Жильцов в итоге возместил. Он рассказал суду, что брал деньги не только на ставки, но и на оплату долгов, однако не смог быстро расплатиться с НСД из-за блокировки своих счетов налоговой службой.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава нижегородских добровольцев Андрей Жильцов в суде рассказал, как тратил бюджетные деньги на личные нужды

Нижегородский районный суд 2 марта огласил приговор бывшему руководителю регионального исполкома движения «Народный фронт «За Россию»» и общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» Андрею Жильцову. Его обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с субсидией на развитие волонтерского и добровольческого движения. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году нижегородское минмолодежи направило НСД в рамках нацпроекта «Образование» 6 млн руб., из которых 3,5 млн руб. похитил Андрей Жильцов под предлогом переноса неиспользованных остатков господдержки на 2024 год. Для этого он подписал с сотрудниками министерства дополнительное соглашение и утвердил план мероприятий по итогам ежегодного конкурса «Регион добрых дел».

Часть субсидии он перевел на собственные счета, однако в отчетах для министерства средства числились на балансе общественной организации.

Преступление вскрылось, когда в 2024 году минмолодежи потребовало вернуть субсидию: к октябрю средства на счетах НСД все еще числились неизрасходованными.

Однако грант так и не был возвращен, и министерство обратилось с арбитражным иском к службе добровольцев. Разбирательство вокруг субсидии завершилось уголовным делом в отношении Андрея Жильцова. При этом он в 2025 году погасил ущерб, после чего минмолодежи отказалось от претензий к нему.

Судя по материалам дела, оглашенным в суде, действия руководителя НСД могли остаться незамеченными, если бы ФНС не заблокировала его счета за долги по налогам. Андрей Жильцов просто не смог перевести средства обратно, а на его реквизитах остались замороженными 600 тыс. руб. Часть договоров контрагентам НСД оставалась неоплаченной, и ему пришлось договариваться с подрядчиками об отсрочке платежей. Некоторые договоры Андрей Жильцов заблокировал лично как дублирующие друг друга. Например, во время допроса в суде он рассказал, что для съемок в Шахунье наняли сразу трех разных фотографов, и ему было неясно, для чего потребовалось столько персонала.

Жильцов также сообщил суду, что оказался в долгах, бракоразводном процессе и одиночестве на работе после массового увольнения коллег в 2022 году.

Из оглашенных в суде показаний подсудимого выяснилось, что часть субсидии он проиграл на ставках в букмекерских конторах, еще часть использовал, чтобы раздать долги и покупать алкоголь.

Допрошенная свидетелем бывшая коллега Андрея Жильцова Васса Милицкая подтвердила его слова о сложностях на работе и тяжелом бракоразводном процессе.

Подсудимый добавил, что он договорился с министерством о возврате субсидии, но ему заблокировали счет из-за несданной налоговой отчетности. При этом часть контрактов со счетов НСД просила оплатить общественная организация «Волонтеры Победы» привлеченным ею подрядчикам. По одним контрактам Андрей Жильцов в итоге рассчитался с компенсацией за задержку, с другими удалось договориться об отсрочке платежа. Часть контрактов он заблокировал как сомнительные. «Если бы я согласился и все оплатил, то оказался бы здесь же (на скамье подсудимых.— «Ъ»), но по другому делу», — заверил подсудимый. В суде он полностью признал вину и раскаялся.

Прокурор в судебных прениях попросил для Андрея Жильцова три года колонии общего режима, защита — условный срок.

Адвокат Андрей Караваев еще раз отметил, что его подзащитный отмел подозрительные договоры, а остальные контракты были закрыты. «Да, он взял часть денег для себя, чтобы решить личные проблемы. Эти факторы надломили его в тот период. Однако это не говорит, что преступление носит систематический характер», — отметил господин Караваев.

Суд в итоге назначил Андрею Жильцову два года колонии. С учетом времени, проведенного под арестом, на условно-досрочное освобождение осужденный сможет подать быстрее, чем обжалует приговор.

Роман Рыскаль