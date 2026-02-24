Власть попросила не судить строго

В Нижнем Новгороде начали судить бывшего руководителя регионального исполкома движения «Народный фронт "За Россию"» и общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» Андрея Жильцова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве с субсидией на развитие волонтерства. В 2023–2024 годах он похитил 3,5 млн руб. неиспользованной господдержки из областного бюджета, полагает следствие. Минмолодежи было вынуждено судиться за возврат этих средств в арбитраже, однако взыскать деньги через исполнительное производство не удалось. Андрей Жильцов вернул похищенную сумму, полностью признал вину и раскаялся, а министерство отказалось от гражданского иска и претензий к подсудимому.

Нижегородский районный суд начал рассматривать уголовное дело бывшего главы общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» (НСД) и председателя исполкома нижегородского отделения «Народного фронта "За Россию"» Андрея Жильцова. Как писал «Ъ-Приволжье», его обвинили в особо крупном мошенничестве с бюджетной субсидией на развитие волонтерского и добровольческого движения: по фабуле дела, в 2023–2024 годах Андрей

Жильцов похитил 3,5 млн руб. субсидии областного бюджета, которую НСД направило министерство молодежной политики Нижегородской области. Общественная организация получила от министерства 6 млн руб. на мероприятия по достижению результатов в рамках национального проекта «Образование» и на операционные расходы. Следствие установило, что в 2023 году НСД успела освоить часть грантовой поддержки, а оставшиеся средства Андрей Жильцов похитил под предлогом переноса неиспользованных остатков субсидии на следующий год по соглашению с министерством, сотрудники которого введены в заблуждение.

Похищенные средства подсудимый перевел на свои счета в банках, однако в отчетах для минмолодежи деньги числились на балансе НСД.

В феврале 2024 года министерство и общественная организация заключили дополнительное соглашение об использовании остатков субсидии и утвердили план мероприятий реализации волонтерских практик по итогам ежегодного конкурса «Регион добрых дел». Служба добровольцев обязалась ежемесячно отчитываться о движении средств, которые к октябрю 2024 года оказались неизрасходованными. В ноябре представители министерства безрезультатно потребовали от НСД вернуть субсидию, а после безуспешной повторной попытки в 2025 году подали иск к в арбитражный суд, который обязал НСД вернуть грант.

Однако взыскать эти средства в рамках исполнительного производства министерству не удалось: ведомству дважды отказывали из-за отсутствия в документах уникального идентификатора начислений, отметил представитель потерпевшего министерства в суде.

К тому времени в отношении Андрея Жильцова уже расследовалось уголовное дело, а силовики проверяли другие нижегородские фонды и общественные организации, связанные с поддержкой участников СВО, отправкой гуманитарной помощи и набором добровольцев.

В частности, сотрудники ФСБ несколько дней работали в областном Доме народного единства, позднее — в Фонде развития культурно-патриотического воспитания и помощи ветеранам «Патриот». Тем временем Андрей Жильцов добровольно выплатил министерству сначала 500 тыс., а затем — еще 2,7 млн руб. Однако погашение ущерба не спасло его от ареста: подсудимый до сих пор остается под стражей.

В суде Андрей Жильцов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Думал, что справлюсь со своими личными проблемами. Деньги брал, когда были нужны», — сообщил подсудимый.

Он уточнил, что переводы средств субсидии на его счета не превышали 300 тыс. руб., и хищение не было единоразовым, как об этом говорит следствие.

Так как ущерб был полностью погашен, у министерства больше нет претензий к Андрею Жильцову. Представитель минмолодежи на судебном заседании отказался от гражданского иска к подсудимому и заверил, что не настаивает на строгом наказании для бывшего главы исполкома «Народного фронта».

Приговор Андрею Жильцову суд может огласить в начале марта.

В «Народном фронте» его назначение на должность называли «кадровой ошибкой». До настоящего момента новый руководитель исполкома еще не назначен.

Отметим, что в 2023 году Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества в 2023 году отсудил у Нижегородской службы добровольцев 1,6 млн руб., выделенных на создание сети ресурсных центров добровольчества в Нижегородской области: фонд не получил от общественной организации отчеты о достигнутых результатах и потребовал вернуть средства.

Оспорить это решение НСД не удалось.

Роман Рыскаль