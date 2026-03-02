Генконсульство в Дубае выпустило памятку для россиян

Генконсульство РФ в Дубае призвало находящихся в ОАЭ россиян «сохранять спокойствие, действовать взвешенно и рационально». В диппредставительстве заявили, что авиаперевозчики начнут выполнять дополнительные рейсы для вывоза пассажиров после открытия авиасообщения. До этого требовать переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов «нецелесообразно».

Консульство выпустило для россиян памятку. В случае выселения из отеля гражданам советуют связаться с туроператором и попросить продлить проживание. Если бронировали самостоятельно, нужно обратиться к администрации отеля. Если у человека нет финансовой возможности оплатить проживание в другом отеле, а бесплатно номер не предоставляют, то диппредставительство обещает подыскать варианты у волонтеров «по размещению в спартанских условиях».

Другие советы от консульства:

быть готовыми к тому, что проживание придется оплачивать самостоятельно — финансы надо рассчитать минимум на неделю проживания;

рассмотреть возможность переезда в более бюджетный отель;

держать телефон заряженным и с доступом к интернету;

сохранять контакт с родственниками;

ориентироваться на официальные сообщения властей ОАЭ, не распространять непроверенную информацию и слухи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в Абу-Даби, Дубае и Рас-эль-Хайме. По данным Ассоциации туроператоров РФ, в ОАЭ находятся почти 50 тыс. российских туристов. Потери российских туроператоров на Ближнем Востоке оценили в $1,5 млн ежедневно.

