Иранское агентство показало видео взрывов в курортном городе Рас-эль-Хайма в ОАЭ

Иранское агентство Tasnim опубликовало видео, предположительно, из курортного города Рас-эль-Хайма в ОАЭ. На кадрах запечатлено несколько взрывов. Информации о пострадавших пока нет. О взрывах в этом городе также сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью в том числе смену власти в стране. В ответ аятолла Макарем Ширази объявил джихад Вашингтону и Иерусалиму, а иранские военные нанесли удары по Израилю и американским базам в регионе. По данным российской Ассоциации туроператоров, в ОАЭ сейчас может находиться около 50 тыс. российских туристов.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».