Потери российских туроператоров на Ближнем Востоке оценили в $1,5 млн ежедневно

Российские туроператоры теряют не менее $1,5 млн ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

«Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста $80-100 за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны», — сказал член правления РСТ и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Он призвал «реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути, своим же деньгам в фондах "Турпомощи"», чтобы не обращаться к государству за поддержкой.

Сопредседатель комитета РСТ по выездному туризму, глава «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов считает, что «речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день». Он также выразил «особую благодарность туристическим офисам эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма за их оперативную реакцию». В то же время представитель РСТ отметил «отсутствие аналогичных заявлений со стороны Дубая, где сосредоточено большинство наших туристов». В Ассоциации туроператоров ранее рассказали, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов. В то же время власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по продлению размещения. Сегодня в АТОР сообщили, что власти Дубая потребовали от гостиниц продлить размещение гостям, но за их счет.

По оценкам экспертов РСТ, сейчас в ОАЭ находятся около 50 тыс. организованных туристов из России и до 100 тыс. граждан РФ, включая самостоятельных путешественников. В Саудовской Аравии остаются около 1 тыс. организованных туристов из России, в Омане — порядка 800-900 россиян.

