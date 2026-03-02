Уральцы несут цветы к Коляда-театру после смерти драматурга Николая Коляды

Жители Екатеринбурга приносят цветы к Коляда-театру (пр. Ленина, 97) после сообщения о смерти драматурга и основателя театра Николая Коляды, сообщает корреспондент «Ъ-Урал». О смерти Николая Коляды стало известно сегодня.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким драматурга: «Человек, которого называют "уральским солнцем современной драматургии", таким и был – находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Николая Владимировича Коляды, всему культурному сообществу региона».

Напомним, состояние режиссера ухудшилось 25 февраля, позже стало известно, что он был госпитализирован и находится в реанимации, а также что его ввели в медикаментозный сон.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге Коляда-театр, а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского. Он создал более сотни пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира.

В Екатеринбурге Коляда-театр не стал отменять или переносить запланированные мероприятия в связи со смертью руководителя театра, режиссера и драматурга Николая Коляды. Сегодня в Коляда-театре состоится премьера спектакля «Орфей спускается в ад».