КП: Николая Коляду ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ

Драматурга Николая Коляду ввели в медикаментозный сон, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что состояние Николая Коляды ухудшилось 25 февраля, он был госпитализирован в реанимацию.

В настоящее время состояние режиссера оценивается как тяжелое. «Реанимация, полное подключение ко всему. Дают отдых, пока ничего не изменилось»,– рассказала «КП-Екатеринбург» актриса «Коляда-театра» Тамара Зимина.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге «Коляда-театр», а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского. Он создал более сотни пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира.