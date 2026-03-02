В Новочеркасске подрядчику поликлиники предъявили претензии за срыв сроков

В Новочеркасске ремонт городской поликлиники №2 планируют завершить к концу марта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в медучреждении ведутся ремонтные работы, которые совмещают с приемом пациентов. После выявления нарушений подрядной организации в ее адрес направили официальную претензию, применили штрафные санкции и установили, как следует из сообщения, «жесткие требования к темпу и качеству работ». В ведомстве уточнили, что компания сорвала графики ремонта и складировала материалы в холлах учреждения.

На данный момент строительный мусор и материалы убрали из холлов, входные группы освободили. Главному врачу поставили задачу поддерживать порядок в медорганизации. После завершения ремонта поликлиника вернется к работе в штатном режиме в комфортных условиях.

Константин Соловьев