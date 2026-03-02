«Ростов» просит разобраться с судейством матча с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча с «Краснодаром». Об этом заявили в пресс-службе команды.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Игра, которая прошла в Краснодаре 28 февраля, завершилась со счетом 2:1. По ходу встречи главный арбитр матча Антон Фролов показал две красные карточки – защитникам Дмитрию Чистякову и Илье Вахании. «Ростов» намерен обжаловать удаление Ильи Вахании. Кроме того, клуб намерен получить пояснения, связанные с судейством.

Константин Соловьев