«Ростов» просит разобраться с судейством матча с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча с «Краснодаром». Об этом заявили в пресс-службе команды.
Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ
Игра, которая прошла в Краснодаре 28 февраля, завершилась со счетом 2:1. По ходу встречи главный арбитр матча Антон Фролов показал две красные карточки – защитникам Дмитрию Чистякову и Илье Вахании. «Ростов» намерен обжаловать удаление Ильи Вахании. Кроме того, клуб намерен получить пояснения, связанные с судейством.
Подробнее о южном дерби между «Ростовом» и «Краснодаром» — в фотогалерее «Ъ-Ростов».