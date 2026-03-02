Жители Ростовской области чаще выбирают майские отпуска

Жители Ростовской области предпочитают брать весенние отпуска в мае (19% опрошенных), а наиболее финансово выгодным месяцем эксперты называют апрель из-за максимального количества рабочих дней. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аналитики провели исследование отпускных предпочтений жителей Дона на весну 2026 года и определили наиболее выгодные с финансовой точки зрения периоды для отдыха. Согласно опросу, 19% респондентов планируют взять отпуск в мае, 15% — в апреле, 6% — в марте. Предпочтения зависят от специализации: в марте чаще отдыхают сотрудники сферы обслуживания (20%), IT-работники (17%) и HR-специалисты (13%). Апрель выбирают 27% кадровиков, 24% маркетологов и пиарщиков, 22% айтишников.

Лидером стал май — его предпочитают 28% юристов, 26% работников культуры и медиа, 26% IT-сферы, а также по 25% сотрудников безопасности, продаж и HoReCa.

Эксперты объяснили финансовую составляющую отпускного планирования. «Чтобы получить максимальные отпускные, лучше брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней — там выше средняя дневная ставка»,— пояснил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

По производственному календарю весной наиболее выгодным является апрель с 22 рабочими днями. Март со средними показателями (21 день) занимает промежуточное положение, а май с 19 рабочими днями — наименее выгодный вариант.

Юрист отметил два подхода к планированию: для увеличения продолжительности отдыха стоит использовать периоды рядом с праздниками, для максимизации выплат — ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Оптимальным решением эксперт назвал отпуска в конце декабря перед новогодними каникулами и в конце апреля перед майскими праздниками — такой подход позволяет сохранить привычный доход и продлить период отдыха.

Валентина Любашенко