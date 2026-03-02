Иран заявил об уничтожении трех истребителей США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что сбил три американских истребителя. Иранское агентство Tasnim пишет, что в соцсетях опубликованы «многочисленные изображения крушения этих истребителей и катапультирования их пилотов».

Сегодня утром Tasnim передавало, что вооруженные силы Ирана сбили американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом. Согласно другой версии, которая обсуждается в СМИ, самолет сбили «дружественным огнем» средства ПВО Кувейта. По предварительным данным, оба пилота катапультировались и выжили, их задержали местные силовики.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. 1 марта США сообщили, что в ходе военной операции погибли трое американских военнослужащих, еще пятеро получили серьезные ранения.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».