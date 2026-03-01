США признали гибель трех военнослужащих в операции против Ирана

В ходе американской военной операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое военнослужащих вооруженных сил США. Еще пятеро получили серьезные ранения. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Кроме того, несколько человек получили незначительные осколочные ранения и сотрясения, отметили в ведомстве. Конкретное число не называется. В CENTCOM также уточнили, что из уважения к семьям погибших и раненых они будут «скрывать дополнительную информацию, включая личности наших павших воинов».

Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» в ответ на удары Израиля и США. Удары начались 28 февраля, в результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.

Тегеран нанес удары по Израилю, а также Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы. Корпус стражей Исламской революции также сообщил, что ударил по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами.