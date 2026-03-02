Tasnim: американский истребитель сбили F-15 над Кувейтом

В небе над Кувейтом был сбит американский истребитель F-15, передает иранское агентство Tasnim. По его данным, самолет сбили вооруженные силы Ирана.

По предварительным данным, оба пилота катапультировались и выжили. Clash Report опубликовал видео с падением истребителя, а также с летчиками на земле. Издание также сообщает, что местные жители доставили пилота в безопасное место.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что трое американских военнослужащих погибли и еще пятеро получили серьезные ранения в ходе военной операции против Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что в результате ударов Ирана по местам дислокации войск США на Ближнем Востоке погибли и получили ранения около 560 военнослужащих.