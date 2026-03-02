В Новороссийске расчищают улицы после ночной атаки беспилотников

Во внутригородских районах Новороссийска начались работы по зачистке улиц после ночного массированного налета ВСУ. Информацию предоставили в муниципальном центре управления.

Фото: Telegram-канал администрации Южного внутригородского района Новороссийска

Территорию очищают от мусора и упавших конструкций в Мысхако, Приморском и Восточном районах. В Центральном районе Новороссийска специалисты администрации проводят поквартирные обходы по обследованию последствий прошедшей атаки в ночь с 1 на 2 марта.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе по его поручению должны провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. Уборка общественных пространств осуществляется после подомовых обходов.

В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали восемь многоквартирных и девять частных домов, а также три детских сада. По обновленным данным, повреждения при налете ВСУ получили семь человек, двум людям медицинскую помощь оказали на месте происшествия без госпитализации.

София Моисеенко