Более 370 экспертов призвали не вводить проверку возраста в интернете

Несколько сотен ученых и экспертов в кибербезопасности подписали открытое письмо с призывом к правительствам разных стран приостановить введение проверок возраста на сайтах. На 1 марта письмо подписал 371 эксперт из 30 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Южную Корею и Турцию.

По мнению экспертов, введение дополнительных проверок возраста на сайтах нужно приостановить, пока не будут разрешены проблемы с конфиденциальностью и безопасностью этих данных. Речь идет о таких нормах, как введенный в Великобритании в прошлом году закон о безопасности в интернете. По нему десятки тысяч сайтов, включая соцсети, видеосервисы, сайты с опасным для детей контентом, должны проводить дополнительные проверки возраста пользователей. Аналогичные нормы вводят и страны ЕС. Кроме того, многие страны запрещают использование соцсетей подростками, что также предусматривает проверки возраста.

Авторы письма отмечают, что «опасно и социально неприемлемо внедрять масштабный механизм по контролю доступа без четкого понимания последствий» того, что касается конфиденциальности данных, кибербезопасности, а также свобод и прав людей. Среди опасностей они называют чрезмерную централизацию данных в руках компаний и правительств и возможность цензуры. «Это потребует от всех пользователей — несовершеннолетних и взрослых — подтверждать свой возраст для общения с друзьями и семьей, чтения новостей или поиска информации; это выходит далеко за рамки того, что когда-либо происходило в офлайн-жизни»,— говорится в письме.

Яна Рождественская