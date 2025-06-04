PornHub накрылся детским цензом

Французы с сегодняшнего дня не смогут воспользоваться целым рядом очень популярных в стране порносайтов. Оператор PornHub, YouPorn и RedTube предпочел уйти со второго по значимости для себя рынка, лишь бы не вводить верификацию пользователей. Проблема в том, что вслед за Францией ему, возможно, придется покинуть и весь ЕС, и США, и другие крупные рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP / East News Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP / East News

Канадская компания Aylo (бывшая Mindgeek) заявила 3 июня, что закрывает свои сайты для французских пользователей. Компании принадлежит ряд популярных порносайтов, включая PornHub — самый посещаемый порносайт в мире. Франция для него — второй по количеству пользователей регион, уступающий только США.

Поводом для решения стало принятие властями Франции в прошлом году Закона о безопасности и регулировании цифрового пространства (SREN). Он, помимо прочего, вводит обязательную верификацию пользователей при заходе на сайты категории 18+. Национальный регулятор счел, что Aylo недостаточно эффективно борется с тем, чтобы малолетние интернет-пользователи оказывались на ее сайтах. По данным цифрового регулятора, ежемесячно сайты компании посещают 2,3 млн несовершеннолетних.

По новому закону операторы сайтов для взрослых должны пускать пользователей только после подтверждения их возраста.

Делать это предлагается либо с помощью банковской карты, либо цифрового ID, который можно получить через правительственный онлайн-сервис.

Кроме того, данные пользователей не будут передаваться самим операторам сайтов, а вся процедура будет проводиться третьим лицом.

В Aylo считают предлагаемые меры не только «неэффективными», но и «опасными» для самих граждан и их прав на неприкосновенность частной жизни. Вместо того чтобы отправлять данные граждан кому-то еще, Aylo предлагает властям Франции и других стран сосредоточиться на разработчиках операционных систем. «В операционных системах Google, Apple и Microsoft есть возможность проверять возраст пользователя на уровне операционной системы или устройства»,— заявил во вторник репортерам Соломон Фридман из Ethical Capital Partners, владеющей Aylo. Помимо PornHub в управлении Aylo также сайты YouPorn и RedTube. И они тоже стали недоступны для французских пользователей.

Проблемы у гигантов порноиндустрии в Европе начались еще в декабре 2023 года. Тогда Еврокомиссия постановила, что PornHub, Stripchat, XVideos и XNXX попадают под определение очень крупных онлайн-платформ, то есть с ежемесячным потоком пользователей выше отметки 45 млн. А значит, их деятельность должна регулироваться Законом о цифровых услугах, принятым незадолго до этого.

В первые месяцы Еврокомиссия просто собирала сведения о деятельности порносайтов и о том, как хорошо они защищают детей от просмотра запрещенного для них контента. А 27 мая объявила о начале расследования в отношении вышеупомянутых четырех сайтов. И предварительная проверка показала, что все фигуранты расследования не соблюдают требования европейского законодательства о защите несовершеннолетних. Ведь попасть на все эти сайты можно, просто нажав на кнопку «да», подтверждающую, что пользователю есть 18 лет.

Все это означает, что владельцам порносайтов в обозримом будущем придется вводить новые способы верификации пользователей уже во всех странах ЕС.

Терять весь европейский рынок операторы сайтов для взрослых вряд ли захотят. И пусть та же Aylo уже успела уйти из 16 американских штатов, принявших аналогичный закон о верификации через госпорталы, продолжать в том же духе она вряд ли сможет. О введении похожего способа верификации в США раздумывают уже на национальном уровне. А вместе со Штатами — еще и в Великобритании, Австралии и некоторых азиатских странах. Уйти можно отовсюду, но как показывает практика, власти от этого вряд ли расстроятся.

«Защита несовершеннолетних — это наше обязательство, наша ответственность. PornHub, YouPorn и RedTube отказываются соблюдать наши правовые рамки и решают уйти. Тем лучше! Во Франции будет меньше насильственного, унизительного и унижающего достоинство контента, доступного несовершеннолетним»,— прокомментировала сегодняшнее решение Aylo министр культуры Франции Орор Берже.

Кирилл Сарханянц