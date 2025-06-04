PornHub накрылся детским цензом
Самый популярный порносайт в мире закрылся во Франции из-за давления властей
Французы с сегодняшнего дня не смогут воспользоваться целым рядом очень популярных в стране порносайтов. Оператор PornHub, YouPorn и RedTube предпочел уйти со второго по значимости для себя рынка, лишь бы не вводить верификацию пользователей. Проблема в том, что вслед за Францией ему, возможно, придется покинуть и весь ЕС, и США, и другие крупные рынки.
Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP / East News
Канадская компания Aylo (бывшая Mindgeek) заявила 3 июня, что закрывает свои сайты для французских пользователей. Компании принадлежит ряд популярных порносайтов, включая PornHub — самый посещаемый порносайт в мире. Франция для него — второй по количеству пользователей регион, уступающий только США.
Поводом для решения стало принятие властями Франции в прошлом году Закона о безопасности и регулировании цифрового пространства (SREN). Он, помимо прочего, вводит обязательную верификацию пользователей при заходе на сайты категории 18+. Национальный регулятор счел, что Aylo недостаточно эффективно борется с тем, чтобы малолетние интернет-пользователи оказывались на ее сайтах. По данным цифрового регулятора, ежемесячно сайты компании посещают 2,3 млн несовершеннолетних.
- По новому закону операторы сайтов для взрослых должны пускать пользователей только после подтверждения их возраста.
- Делать это предлагается либо с помощью банковской карты, либо цифрового ID, который можно получить через правительственный онлайн-сервис.
- Кроме того, данные пользователей не будут передаваться самим операторам сайтов, а вся процедура будет проводиться третьим лицом.
В Aylo считают предлагаемые меры не только «неэффективными», но и «опасными» для самих граждан и их прав на неприкосновенность частной жизни. Вместо того чтобы отправлять данные граждан кому-то еще, Aylo предлагает властям Франции и других стран сосредоточиться на разработчиках операционных систем. «В операционных системах Google, Apple и Microsoft есть возможность проверять возраст пользователя на уровне операционной системы или устройства»,— заявил во вторник репортерам Соломон Фридман из Ethical Capital Partners, владеющей Aylo. Помимо PornHub в управлении Aylo также сайты YouPorn и RedTube. И они тоже стали недоступны для французских пользователей.
Проблемы у гигантов порноиндустрии в Европе начались еще в декабре 2023 года. Тогда Еврокомиссия постановила, что PornHub, Stripchat, XVideos и XNXX попадают под определение очень крупных онлайн-платформ, то есть с ежемесячным потоком пользователей выше отметки 45 млн. А значит, их деятельность должна регулироваться Законом о цифровых услугах, принятым незадолго до этого.
В первые месяцы Еврокомиссия просто собирала сведения о деятельности порносайтов и о том, как хорошо они защищают детей от просмотра запрещенного для них контента. А 27 мая объявила о начале расследования в отношении вышеупомянутых четырех сайтов. И предварительная проверка показала, что все фигуранты расследования не соблюдают требования европейского законодательства о защите несовершеннолетних. Ведь попасть на все эти сайты можно, просто нажав на кнопку «да», подтверждающую, что пользователю есть 18 лет.
Все это означает, что владельцам порносайтов в обозримом будущем придется вводить новые способы верификации пользователей уже во всех странах ЕС.
Терять весь европейский рынок операторы сайтов для взрослых вряд ли захотят. И пусть та же Aylo уже успела уйти из 16 американских штатов, принявших аналогичный закон о верификации через госпорталы, продолжать в том же духе она вряд ли сможет. О введении похожего способа верификации в США раздумывают уже на национальном уровне. А вместе со Штатами — еще и в Великобритании, Австралии и некоторых азиатских странах. Уйти можно отовсюду, но как показывает практика, власти от этого вряд ли расстроятся.
«Защита несовершеннолетних — это наше обязательство, наша ответственность. PornHub, YouPorn и RedTube отказываются соблюдать наши правовые рамки и решают уйти. Тем лучше! Во Франции будет меньше насильственного, унизительного и унижающего достоинство контента, доступного несовершеннолетним»,— прокомментировала сегодняшнее решение Aylo министр культуры Франции Орор Берже.