ПВО защитила Кубань

На Кубани ночью 2 марта военные отражали массированную атаку украинских БПЛА, которая началась еще накануне — обстрел Сочи шел с полудня воскресенья. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, где введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, в ночь с 1 на 2 марта, с 23:00 до 7:00, над территорией края и над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 беспилотника. Местные власти сообщили о семи раненых и нескольких поврежденных домах. Продолжается тушение пожара на топливном терминале Новороссийска.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае всю ночь 2 марта военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, где был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, в ночь с 1 на 2 марта, с 23:00 до 7:00, средства ПВО перехватили и уничтожили 172 беспилотника. По данным ведомства, 66 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, 67 — над акваторией Черного моря, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем. Кроме того, четыре дрона уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханским регионом.

По предварительным данным, в Новороссийске повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, три детских сада. Ранения, по уточненным данным, получили семь человек.

Двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. Ночью на базе школ в Южном и Восточном районах города работали пункты временного размещения граждан. Однако жители ими не воспользовались.

После снятия угрозы атаки в Новороссийске в 8:07 на объекты городской инфраструктуры начались восстановительные работы с участием экстренных служб. Утром приступили к подомовым обходам после атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. Специалисты проводят осмотр пострадавших домов для фиксации всех повреждений. После этого городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации — к сбору документов для оформления единовременных выплат.

На топливном терминале в Новороссийске продолжается тушение пожара, возникшего ночью в результате атаки БПЛА. Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 кв. м. По данным оперштаба Кубани, к ликвидации ЧС привлечены 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону.

В селе Мысхако под Новороссийском 1 марта в результате дневной атаки ВСУ упали обломки беспилотника. В двух малоквартирных домах были повреждены окна и линия электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия оперативно выехали специальные и экстренные службы.

Атаке беспилотников в выходные подвергся город-курорт Сочи. Как сообщил мэр Андрей Прошунин, за период двух ночных атак 1 и 2 марта дежурными средствами ПВО отражены десятки целей. По информации главы города, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. В Лазаревском районе на территории СНТ в отдалении от Волконки обломки повредили остекление дома и припаркованный рядом автомобиль — собственникам обещана необходимая помощь. «Других последствий для города нет. В этом заслуга наших военнослужащих и бдительности граждан»,— отметил господин Прошунин.

После самой длительной атаки на Сочи — утром 2 марта стало известно, что покинул пост заместителя мэра Сочи по территориальной безопасности Вадим Снегирев. Как сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города, господин Снегирев ушел по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов. Должность замглавы Сочи господин Снегирев занимал с сентября 2022 года. С 1989 по 2018 он служил в органах безопасности РФ, в 2019–2022 годах возглавлял в администрации Сочи управление гражданской обороны и защиты населения.

В ночь на 2 марта из-за угрозы атаки беспилотников включали сирены системы оповещения в Анапе, о чем сообщали в мэрии курорта. Атаке беспилотников также подвергся Геленджик. Как отметил глава города Алексей Богодистов, обошлось без повреждений и пострадавших.

Ночью на территории Краснодарского края также была объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространила система РСЧС. В сообщении подчеркивалось, что существует угроза падения ракет.

По данным оперштаба края, обломки БПЛА повредили частный дом в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района, обломки найдены в пригороде Краснодара. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Из-за атаки ВСУ в воскресенье 1 марта, по данным онлайн-табло аэропортов Краснодара и Сочи на 20:50, на вылет и прилет были задержаны, а также отменены в общей сложности более сотни внутренних и международных рейсов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Сочи были сняты утром 2 марта. Гостиницам в Сочи власти рекомендовали не выселять туристов до снятия режима опасности.

Сергей Емельянов