КСИР заявил об ударе по офису премьер-министра Израиля Нетаньяху

Иранские войска нанесли удар по офису премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, заявили представители иранского Корпуса стражей исламской революции. Там также утверждают, что под ударом оказался командующий израильскими ВВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / File Photo / Reuters Фото: Amir Cohen / File Photo / Reuters

«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — цитирует Tasnim заявление КСИР.

Иранские власти утверждают, что «десятая волна иранских ракетных ударов пришлась на территорию правительственного комплекса» и была успешной. Подробности в КСИР пообещали сообщить позднее.

В Израиле данные о последствиях сегодняшней ракетной атаки пока не комментировали.

В субботу Армия обороны Израиля объявила об ударе по резиденции верховного лидера Ирана в Тегеране. Спустя несколько часов ЦАХАЛ объявил, что с большой долей вероятности Али Хаменеи погиб. Иранские власти опровергали эти сведения. Сегодня МИД Ирана официально подтвердил смерть аятоллы, а также гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.