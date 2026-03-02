Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В центре Ростова-на-Дону отключили воду из-за аварии на сетях

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону произошел прорыв водопроводных сетей на улице Буденновского. Об этом сообщает городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики со ссылкой на АО «Ростовводоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты аварийных служб устраняют повреждения. Без воды остались жители улицы Черепахина на участке от переулка Соборного до улицы Буденновского. Восстановить подачу воды планируют до 18:00.

Константин Соловьев

