Полиция начала проверку «серых возчиков» на левобережье Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону полиция начала проверку по факту фиксации на левом берегу Дона «серых возчиков», фактов незаконного вывоза и складирования мусора. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Информацию о нарушении выявили в ходе мониторинга интернета.

«Данный факт является нарушением требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления». В связи с этим публикация направлена в Главное управление МВД России по Ростовской области для принятия мер административного воздействия», — говорится в сообщении министерства.

Константин Соловьев

