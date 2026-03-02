Таганрогская таможня возбудила дело из-за невывоза автомобиля

Сотрудники Таганрогского таможенного поста Ростовской таможни возбудили административное дело в отношении гражданина, нарушившего сроки вывоза временно ввезенного автомобиля с территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба южного управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в октябре 2023 года мужчина оформил временный ввоз машины Renault Duster через таможенный пост Северо-Осетинской таможни. Установленный законом годичный период завершился в октябре 2024 года, однако автомобиль так и не покинул пределы союза.

Согласно действующим правилам, физические лица могут временно ввозить на территорию ЕАЭС транспортные средства для личных нужд максимум на год. Машины должны быть зарегистрированы в государствах, не входящих в союз. В феврале 2025 года фигурант административного дела самостоятельно обратился в Таганрогский таможенный пост — ближайший к месту проживания. Автовладелец объяснил просрочку бытовыми трудностями и потребностью в ремонте машины.

По факту нарушения составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ (невывоз с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки временного ввоза). Наказание влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. с конфискацией товаров или транспортных средств.

Константин Соловьев