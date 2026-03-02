В Новороссийске после атаки БПЛА работают экстренные службы

В Новороссийске после снятия угрозы атаки на объекты городской инфраструктуры начались восстановительные работы с участием экстренных служб, сообщил глава города Андрей Кравченко. Параллельно специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам, в ходе которых фиксируются повреждения и оценивается масштаб разрушений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ночью на базе школ в Южном и Восточном районах работали пункты временного размещения, однако жители ими не воспользовались. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домов и три детских сада. Пять человек доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кравченко поручил провести осмотр каждого поврежденного дома для фиксации ущерба. После завершения обследования городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных территорий, а районные администрации займутся сбором документов для оформления единовременных выплат пострадавшим. По словам мэра, рассматриваются все возможные пути для максимально оперативного и эффективного восстановления поврежденной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков