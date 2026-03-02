Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 47,23 руб. на акцию. Суммарные выплаты составят 82,73 руб. на одну обыкновенную акцию, включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2025-го в размере 35,50 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила пресс-служба компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрали 13 апреля.

НОВАТЭК была создана в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей газа и жидких углеводородов. Это один из крупнейших производителей природного газа в России. Его месторождения расположены в основном в Ямало-Ненецком автономном округе.

За 2024 год НОВАТЭК выплатил дивиденды в размере 82,15 руб. на акцию. За 2025 год чистая прибыль НОВАТЭКа упала в 2,7 раза, до 183 млрд руб. Выручка компании в годовом выражении снизилась на 6,4%, до 1,445 трлн руб., а нормализованная прибыль — также в 2,7 раза, до 207 млрд руб. Как выяснил «Ъ», «Газпром» и НОВАТЭК могут заключить договоры на своп газа для газификации Камчатского края.

