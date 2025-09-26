НОВАТЭК выплатит дивиденды в размере 35,5 рублей на акцию

Акционеры НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 35,5 руб. на акцию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

6 октября будет определен круг лиц, имеющих право на получение дивидендов. За 2024 год НОВАТЭК выплатил дивиденды в размере 82,15 руб. на акцию. Промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия прошлого года составили 35,5 руб. на акцию.

За первое полугодие НОВАТЭК получил 225,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA уменьшился на 1,8% — до 471,8 млрд руб.

НОВАТЭК была создана в 1994 году. В 2017 году компания вышла на международный рынок СПГ. НОВАТЭК занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей газа и жидких углеводородов. Это один из крупнейших производителей природного газа в России. Месторождения расположены в основном в Ямало-Ненецком автономном округе.