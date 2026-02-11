Чистая прибыль НОВАТЭКа за год снизилась в 2,7 раза

По итогам 2025 года чистая прибыль НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) по МСФО составила 183 млрд руб. Это в 2,7 раза меньше по сравнению с 2024 годом, когда показатель достигал 493,4 млрд руб., следует из отчетности компании. На новостях о ее публикации акции НОВАТЭКа на Мосбирже растут на 1,56%, до 1163,8 руб. за бумагу.

Выручка компании снизилась на 6,4%, до 1,445 трлн руб. Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, без учета эффекта от курсовых разниц составила 207 млрд руб. В годовом выражении она также упала в 2,7 раза (с 553 млрд руб. в 2024 году). Нормализованная EBITDA компании снизилась на 14,7%, до 859,3 млрд руб. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 40,9%, до 503 млрд руб. Денежные средства, использованные на оплату капвложений, снизились на 22,1%, до 150 млрд руб.

НОВАТЭК была создана в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей газа и жидких углеводородов. Это один из крупнейших производителей природного газа в России. Его месторождения расположены в основном в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как выяснил «Ъ», «Газпром» и НОВАТЭК могут заключить договоры на своп газа для газификации Камчатского края. В Петропавловск-Камчатский будет поставляться сжиженный природный газ (СПГ) из плавучего хранилища НОВАТЭКа «Коряк ПХГ», а НОВАТЭК будет забирать СПГ крупнотоннажными партиями с проекта «Газпрома» «Сахалин-2» по равнозначной цене. По оценкам аналитиков, это позволит обеим сторонам сократить транспортные расходы.

