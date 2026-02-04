Газовый размен

По данным “Ъ”, «Газпром» (MOEX: GAZP) и НОВАТЭК (MOEX: NVTK) могут заключить договоры на своп газа для газификации Камчатского края. В Петропавловск-Камчатский будет поставляться сжиженный природный газ (СПГ) из плавучего хранилища НОВАТЭКа «Коряк ПХГ», а НОВАТЭК будет забирать СПГ крупнотоннажными партиями с проекта «Газпрома» «Сахалин-2» по равнозначной цене. По оценкам аналитиков, это позволит обеим сторонам хоть и несущественно, но сократить транспортные расходы. Вместе с тем до сих пор не ясен механизм компенсации «Газпрому» потерь от продажи газа на Камчатке по регулируемой цене.

СПГ для газификации Камчатского края будет поступать с плавучего хранилища НОВАТЭКА «Коряк ПХГ», а НОВАТЭК будет забирать аналогичные объемы СПГ крупнотоннажными партиями с проекта «Сахалин-2», говорят источники “Ъ”, знакомые с финализированной схемой поставок на полуостров. По их словам, цена поставок будет равнозначной, сама логистическая схема была отражена в поручении президента РФ.

«Коряк ПХГ» расположен в бухте Бечевинская на Камчатке, НОВАТЭК отгружает туда партии СПГ со своего проекта «Арктик СПГ-2» (оба проекта в SDN List). Компания строит морской регазификационный терминал на 600 тыс. тонн возле Петропавловска-Камчатского, СПГ туда планируется привозить на двух небольших танкерах-челноках, которые также строятся по заказу НОВАТЭКа.

Помимо этого, «Газпром» и НОВАТЭК должны заключить соглашение о передаче плавучего регазификационного терминала, двух судов-челноков и сопутствующей инфраструктуры в адрес «Газпрома», добавляют собеседники “Ъ”. Согласно «дорожной карте» по газификации Камчатки, рассчитанной до 2025 года, после завершения строительства НОВАТЭК должен передать эти объекты в управление «Газпрома», чья структура назначена оператором газификации региона. Но, по данным “Ъ”, между компаниями ранее возник спор относительно использования двух танкеров-челноков: «Газпром» не хотел самостоятельно транспортировать СПГ, настаивая на том, что перевозить сырье должен НОВАТЭК.

Схема газоснабжения Камчатского края обсуждается не первый год. Дополнительные поставки СПГ нужны из-за того, что потенциала местных месторождений «Газпрома» — Кшукского и Нижне-Квакчикского — недостаточно, чтобы закрыть всю потребность в газе. Дефицит на Камчатке оценивается в 500 млн кубометров в год. Сейчас недостающие потребности региона покрываются за счет сжигания дорогостоящего мазута. Вице-премьер Александр Новак оценивал потребность региона в газе в 400 млн кубометров в год в перспективе 2035 года.

С учетом падающей добычи «Газпрома» дополнительный спрос, по его словам, может вырасти до 700–800 млн кубометров.

Изначально ни НОВАТЭК, ни «Газпром» не хотели поставлять СПГ со своих проектов из-за заведомой убыточности: оптовая цена на регазифицированный газ гораздо ниже рыночных котировок. Впоследствии все же было определено, что СПГ будет поступать в регион с экспортного проекта «Газпрома» «Сахалин-2».

Правительству также поручено вновь актуализировать план-график газификации Камчатки. По словам источников “Ъ”, предполагается, что газоснабжение потребителей края должно начаться до начала отопительного сезона 2026–2027 годов. Как сообщал «Интерфаксу» глава Камчатского края Владимир Солодов в сентябре, строительство регазификационного терминала в Камчатском крае и береговой инфраструктуры ведется в графике. «Конец 2026 года — завершение строительства, 2027 год мы должны встретить уже без мазутной зависимости»,— сообщал он.

По словам господина Солодова, следующим шагом проекта газификации станет перевод местных мазутных котельных на газ, что в теории могло бы хотя бы частично компенсировать межценовую разницу (государство сейчас субсидирует тариф на тепло на Камчатке). Мировые и внутренние цены на газ сейчас различаются более чем в два раза. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии (индекс Platts JKM) с поставкой в марте оцениваются в $11,2 за MMBtu (около $420 за 1 тыс. кубометров), а регулируемая цена на газ в Камчатском крае на начало 2026 года — около 14 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Но источник компенсации выпадающих доходов «Газпрома» до сих пор не определен. Сейчас, по данным источника “Ъ” в правительстве, снова встает вопрос внесения изменений со стороны Минэнерго в постановление 1021 (о регулировании цен на газ) в части введения госрегулирования цены на СПГ.

В «Газпроме», НОВАТЭКе и ФАС на запросы “Ъ” не ответили. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что работа по определению источников покрытия межценовой разницы в рамках газификации Камчатского края продолжается. «В настоящее время проводится анализ возможных механизмов и инструментов, которые позволят обеспечить баланс между экономической эффективностью проекта и доступностью газа для потребителей региона»,— отметили в министерстве.

В «РусГидро» (крупнейший потребитель газа в регионе) “Ъ” сообщили, что фактические поставки газа с месторождений «Газпрома» в 2025 году составили 148,4 млн кубометров, из которых 126 млн кубометров ушли на Камчатские ТЭЦ «РусГидро». По данным компании, договор на 2026 год предусматривает поставку уже 90,2 млн кубометров, из которых на ТЭЦ «РусГидро» уйдет лишь 65,2 млн кубометров, при заявленной потребности в 490 млн кубометров в год. «Таким образом, по факту обеспеченность газом составляет 20–25% и продолжает неуклонно снижаться»,— поясняют в компании. Там отметили, что прогнозное потребление газа энергетическими объектами «РусГидро» к 2030 году может составить свыше 500 млн кубометров в год.

Независимый эксперт Александр Собко замечает, что экономия на транспортировке СПГ при его обмене выглядит не очень большой в масштабе традиционно немаленьких расстояний при перевозке СПГ. По его оценкам, она может составить около $10 с 1 тыс. кубометров с каждой стороны.

Для НОВАТЭКа, замечает эксперт, схема выглядит умеренно позитивно: небольшая экономия на транспортировке СПГ, но также, вероятно, закрытие давней дискуссии, кто же будет заниматься газификацией Камчатского края, что рассматривается компаниями как социальная нагрузка. Для «Газпрома» же участие в газификации даже с учетом свопов приведет к незначительному в масштабах компании снижению доходов при прочих равных условиях (даже в рамках «Сахалина-2» отгрузки на газификацию — это менее 3% мощности завода), заключает он.

