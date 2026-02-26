Режиссер Николай Коляда госпитализирован в реанимацию

Режиссер и драматург Николай Коляда госпитализирован в реанимацию в Екатеринбурге, сообщают СМИ. Состояние 68-летнего артиста ухудшилось 25 февраля. Актриса «Коляда-театра» Тамара Зимина подтвердила порталу Е1, что Николай Коляда находится в больнице, но актеры театра пока не знают, что с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«К сожалению, мы пока сами ничего не знаем, только то, что он находится в больнице»,— пояснила Тамара Зимина.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге «Коляда-театр», а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Он создал более сотни пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира.