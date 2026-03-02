На набережной Ростова-на-Дону предлагают установить памятник Иосифу Сталину

В Ростове-на-Дону общественники предлагают установить памятник Иосифу Сталину. Инициативная группа по установке памятника Иосифу конкретизировала предложение в том, чтобы вернуть памятник Максиму Горькому в парк, носящий его имя, а на постамент на набережной реки Дон установить памятник Сталину.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Изначально прекрасный монумент Сталину работы выдающегося скульптора Евгения Вучетича возвышался над Доном. После «разоблачения культа личности» памятник ночью тайком убрали и на его постамент перенесли памятник Горького из парка его имени. Наше предложение простое и справедливое: вернуть фигуру Сталина на его законное место, а Горького отправить назад и поставить у входа в парк», — рассказал в беседе с «Молотом» член инициативной группы, председатель Ростовской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов Александр Шабанов.

Константин Соловьев