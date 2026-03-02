Reuters: у разведки США не было доказательств, что Иран собирался напасть

Представители Пентагона сообщили на брифинге для Конгресса об отсутствии доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Аргумент о якобы готовящемся Ираном превентивном ударе был одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп решил в конце прошлой недели атаковать Иран.

По данным агентства, брифинг Пентагона прошел 1 марта и продлился более 1,5 часа. На нем присутствовали члены Палаты представителей и Сената США. В ходе встречи представители администрации США заверили, что баллистические ракеты Ирана и прокси-силы в регионе «представляют непосредственную угрозу интересам США», но разведывательных данных о том, что Тегеран первым нападет на американские войска, не было, рассказали собеседники Reuters.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. Демократы в Конгрессе выступили с резкой критикой этого решения: конгрессмены заявили, что военная операция США и Израиля повышает риски эскалации и нарушает конституционные процедуры.

