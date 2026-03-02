Ярославская область вошла в топ-10 регионов с лучшим кредитным рейтингом жителей

Ярославская область в январе 2026 года заняла 10-е место в стране по среднему кредитному рейтингу жителей-заемщиков. Об этом сообщает Объединенное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средний рейтинг жителей в Ярославской области составил 775 баллов. Лучшие кредитные истории в январе оказались у жителей Москвы (779 баллов), а худшие — у жителей Еврейской АО (681 балл).

По сравнению с январем 2025 года жители Ярославской области в среднем улучшили свои кредитные истории: рейтинг вырос на 2 пункта. При этом за 2025 год в топ-10 лучших регионов область не попала.

Антон Голицын