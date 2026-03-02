Администратор SIM-бокса, причастная к теракту на Крымском мосту, осуждена пожизненно

Южный военный суд в Ростове осудил к пожизненному лишению свободы администратора SIM-бокса, использованного для регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Суд признал виновными в организации теракта и незаконном обороте взрывных устройств восемь фигурантов дела: Артем Азатян, Георгий Азатян, Олег Антипов, Александр Былыи, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Соломко и Терчаняну также инкриминировалась контрабанда взрывных устройств. Все восемь подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Свою вину они не признали, процесс проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица в 2022 году создали организованную группу для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. В группу вовлекли вышеуказанных граждан и других участников. Сообщники изготовили взрывное устройство на Украине, замаскировав его под груз полиэтиленовой пленки, и доставили на Крымский мост на грузовике под управлением водителя, не знавшего о планах преступников. 8 октября 2022 года устройство было приведено в действие, в результате взрыва погибли водитель и четыре человека в легковом автомобиле поблизости.

Вячеслав Рыжков