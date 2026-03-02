Донской минздрав предупредил о новой мошеннической схеме с медчатами

Министерство здравоохранения Ростовской области предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме, в которой фигурируют поддельные чаты медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники массово добавляют пользователей в фейковые группы и каналы поликлиник. Там вместе с личными данными человека публикуется требование о подтверждении прикрепления к медучреждению. Пользователь переходит по ссылке, после чего на его устройство автоматически загружается опасное программное обеспечение. Последствиями являются утечка персональных данных и прямые денежные кражи.

В Минздраве подчеркивают: официальные медицинские организации никогда не рассылают подобные запросы через мессенджеры и не просят переходить по сомнительным ссылкам для подтверждения данных.

Мария Хоперская