Ростовский музыкальный театр с 1 марта работает с ограничениями для посетителей

Ростовский академический музыкальный театр ввел ограничения для посетителей. О новых правилах сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С 1 марта после третьего звонка двери в зрительный зал будут закрыты. Правило обеспечивает комфортную атмосферу для артистов и зрителей, а также формирует культуры театрального этикета. Для тех, кто опоздал, в ходе партера организуют прямую трансляцию спектакля.

В театре также отметили, что несмотря на традиционное небольшое ожидание запоздавших гостей, частые заходы зрителей в зал после начала действия отвлекают как исполнителей, так и других зрителей.

Мария Хоперская