«В бюджетных медучреждениях Дона может сократиться текучка кадров»

С 1 марта в России вводится обязательное трехлетнее наставничество для выпускников медицинских вузов и колледжей (№424-ФЗ). По замыслу авторов документа, молодые специалисты будут работать под руководством опытных врачей в учреждениях, обслуживающих население по полисам ОМС, для адаптации и устранения дефицита кадров. Свое мнение о нововведении высказала директор клиники «Геном» в Ростове-на-Дону Ольга Еремина:



«Федеральный закон № 424-ФЗ от 17 ноября 2025 года устанавливает обязательное наставничество сроком не более трех лет для медиков, окончивших учебные заведения по определенным специальностям. Перечень этих направлений подготовки будет утвержден отдельно. Только после отработки под руководством наставника специалист сможет работать дальше и проходить периодическую аккредитацию.

По данным Ростовского государственного медицинского университета, здесь ежегодно принимают на обучение не менее 7 тыс. студентов. Дополнительно, более 650 специалистов повышают квалификацию в интернатуре, ординатуре и аспирантуре. Кроме того, за 2024/2025 учебный год в регионе свыше 600 человек получили среднее профессиональное образование.

Несмотря на это, по состоянию на 25 февраля 2026 года, в региональном здравоохранении наблюдается значительный кадровый дефицит. По данным минздрава Ростовской области, не хватает 15% врачей, 20% среднего медперсонала и 25% – младшего. Особенно остро ощущается дефицит узких специалистов в поликлиниках (неонатологи, рентгенологи, фтизиатры, психиатры) и больницах (анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, инфекционисты). Также региону не хватает врачей скорой помощи, патологоанатомов и судмедэкспертов.

По новому законопроекту, к молодым медикам будут прикреплять наставников со стажем не менее пяти лет. Назначение происходит на добровольной основе, при наличии обязательного письменного согласия наставника. Руководитель учреждения оформляет назначение приказом, а выполнение функций наставника осуществляется на основании трудового договора или дополнительного соглашения. За наставничество предусмотрена доплата. Она, по мнению авторов закона, должна стимулировать к качественной передаче молодым специалистам практических знаний и опыта.

По новому закону наставники получают также право участвовать в решении вопросов о продвижении и перемещении своих подопечных, определении того, насколько они соответствуют занимаемым должностям.



А еще наставники могут вносить предложения, например, заведующему отделением или главврачу, о поощрении подопечных, применении к ним мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.

Таким образом, полностью все потребности в квалифицированных медицинских работниках новая законодательная мера не покроет. Однако, благодаря нововведению, в бюджетных медучреждениях может существенно сократиться текучка кадров, которая также является серьезной проблемой здравоохранения региона, наряду с кадровым голодом».