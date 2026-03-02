Средняя цена на говядину в Ростовской области превысила 667 рублей за килограмм

В Ростовской области представили средние цены на ряд производственных товаров. Данные публикует Ростовстат.

Самыми дорогими товарами стали сухие приправы и специи — 2,2 тыс. руб. за килограмм, чай черный байховый — 1,2 тыс. руб. и сливочное масло — более 1 тыс. руб./кг.

Среди мясных продуктов наиболее высокую стоимость имеет баранина — 800 руб./кг. Говядина стоит 667 руб., свинина — 426 руб. Курица остается самым доступным мясом по цене 226 руб./кг. Твердые и мягкие сыры торгуются по 914 руб./кг, творог — по 467 руб., сметана — по 370 руб. При этом молоко стоит 94 руб./л, а десяток куриных яиц — 85 руб.

Овсяная и перловая крупы продаются в регионе по 44 руб./кг, пшено — 48 руб., мука — по 51 руб. Хлеб из пшеничной муки продается по 107 руб./кг.

Константин Соловьев