В Ростовской области вышку сотовой связи продают за 5,5 млн рублей

В Ростовской области вышку сотовой связи продают за 5,5 млн руб. Объявление опубликовали 23 февраля на популярном портале.

Находится вышка на улице Шахтерской в городе Гуково. На ней установлено оборудование трех операторов — «Мегафон», «Билайн» и «Теле2». Вместе с вышкой также продается земельный участок площадью 207 кв.м.

Ежемесячный доход от оборудования является пассивным и составляет 56 тыс. руб. Обслуживанием вышки занимаются операторы, они же решают все эксплуатационные вопросы.

Владельцу необходимо следить за соблюдением санитарных правил, информировать Роспотребнадзор об аварийных ситуациях или прекращении деятельности станции и обеспечивать доступ специалистов для проведения измерений при обращениях граждан.

Мария Хоперская