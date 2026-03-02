Ночью над Черным морем сбили 67 беспилотников

В ночь с 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество целей специалисты зафиксировали над акваторией Черного моря — 67 БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Над территорией Краснодарского края военные нейтрализовали 66 беспилотников, еще 23 — над Республикой Крым. Над акваторией Азовского моря подразделения ПВО уничтожили восемь аппаратов. Кроме того, четыре дрона специалисты сбили над Белгородской областью, три — над Курской областью и один — над Астраханской областью.

Ранее в Сочи система противовоздушной обороны отражала атаку беспилотников. Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что все городские службы были переведены в режим максимальной готовности, а их работу координировал оперативный штаб. Глава муниципалитета обратился к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он подчеркнул, что гражданам, проживающим вблизи береговой линии, запрещено выходить на улицу, а также рекомендовал находиться в помещениях без окон.

На фоне атак власти региона усилили информационные ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал указ, запрещающий фото- и видеосъемку работы средств ПВО, публикацию сведений о местах падения БПЛА, поражении объектов, а также данных о размещении подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

За нарушение установлена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются.

Мария Удовик