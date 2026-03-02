В Лазаревском районе зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

В Лазаревском районе Сочи зафиксировали повреждения частного имущества после отражения атаки беспилотников. Обломки одного из аппаратов упали на территории садового некоммерческого товарищества в отдалении от Волконки и повредили остекление жилого дома, а также припаркованный рядом автомобиль, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Корешков, Коммерсантъ Фото: Николай Корешков, Коммерсантъ

Дежурные средства противовоздушной обороны в период двух атак отразили десятки воздушных целей в районе Сочи. По официальной информации, пострадавших нет, разрушений городской инфраструктуры специалисты не выявили. Службы оперативно прибыли на место происшествия в Лазаревском районе и организовали работу по оценке ущерба. Собственникам пообещали оказать необходимую помощь.

Ранее в Сочи система ПВО отражала атаку беспилотных летательных аппаратов. Все городские службы перевели в состояние максимальной готовности, их действия координировал оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в том числе не выходить на улицу при проживании вблизи береговой линии и находиться в помещениях без остекления.

Власти напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях работы средств ПВО, беспилотников и их фрагментов, а также действий специальных служб и элементов защиты объектов. При обнаружении обломков гражданам предписали не приближаться к ним и сообщать о находках по номеру 112.

По данным военного ведомства, в ночь с 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта подразделения ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 67 целей военные ликвидировали над акваторией Черного моря, 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Республикой Крым, 8 — над Азовским морем, 4 — над Белгородской областью, 3 — над Курской областью и 1 — над Астраханской областью.

Мария Удовик