В городе Шахты из-за прорыва трубы отключили воду на шести улицах

В городе Шахты временно прекратили водоснабжение на шести улицах из-за повреждения магистрального водопровода на пересечении переулка Сквозной и улицы Рабоче-Крестьянской. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Без воды остались жители проспекта Чернокозова, переулков Лугового, 1-го и 2-го Милиционного, а также улиц Комитетской и Рабоче-Крестьянской.

Коммунальные службы планируют завершить восстановительные работы до полуночи 2 марта. Для обеспечения жителей питьевой водой организована доставка автотранспортом.

Константин Соловьев